Berlin - Grünen-Politiker Anton Hofreiter warnt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) davor, bereits über eine weitere Kanzlerschaft zu spekulieren. "Kanzler Merz wäre gut beraten, nicht schon jetzt an seine nächste Amtszeit zu denken und seinen persönlichen Machterhalt vorzubereiten, dafür sind die Zeiten zu ernst", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Merz müsse sich stattdessen "lieber darauf konzentrieren, seinen innen- und außenpolitischen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen", ergänzte Hofreiter. Darüber hinaus sagte der Grünen-Politiker: "Ob Friedrich Merz für eine weitere Amtszeit oder sogar noch länger Kanzler bleibt, werden die Wählerinnen und Wähler zu gegebener Zeit entscheiden."



Merz hatte am Mittwochabend bei einer Wahlveranstaltung in Trier gesagt: "Ich habe schon noch vor, das eine längere Zeit zu machen." Er verwies darauf, dass sein Vater im Januar 102 geworden sei.





