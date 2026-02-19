Bei sinkenden Einspeisevergütungen gewinnt laut dem Photovoltaik-Großhändler EWS die Eigenverbrauchsquote von Photovoltaik-Anlagen an Bedeutung. Die intelligente Kopplung von PV, Speicher, Wallbox und Home-Energiemanagementsystem (HEMS) wird damit zum zentralen Verkaufsargument im Photovoltaik-Markt. Der Photovoltaik-Großhändler EWS hat die gestern von Bundesnetzagentur veröffentlichten Zahlen zum Solarausbau in Deutschland analysiert. Demnach fällt der Startschuss ins Jahr 2026 im Photovoltaik-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
