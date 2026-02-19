EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEAG baut Festival-Aktivitäten weiter aus und übernimmt Mehrheit an Musikfestival "Juicy Beats"



DEAG baut Festival-Aktivitäten weiter aus und übernimmt Mehrheit an Musikfestival "Juicy Beats" Berlin, 19. Februar 2026 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") baut ihre Geschäftsaktivitäten im Festival-Bereich weiter aus und stärkt ihre führende Marktstellung in diesem Bereich mit der Durchführung des renommierten Musikfestivals "Juicy Beats" in Dortmund. Die künftige Durchführung erfolgt im Rahmen der konsequenten Umsetzung der Expansionsstrategie der DEAG. Die DEAG erwartet durch diese Akquisition Synergieeffekte im Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft, insbesondere mit den sehr eng zusammenarbeitenden weiteren Veranstaltungen und Verantwortlichen aus dem Festival-Segment der Gesellschaft, darunter Sputnik Spring Break, NATURE ONE, Ruhr-in-Love, Airbeat One oder auch dem Kessel Festival. Positive Impulse werden zudem durch die Kooperation mit District Live, Booking-Agentur und Tourneeveranstalter im Bereich Urban Music und Hip-Hop innerhalb des DEAG-Konzerns, erwartet. myticket.de, die konzerneigene Ticketing-Plattform der DEAG, hat als exklusiver Ticketing-Partner von Juicy Beats bereits erfolgreich mit dem Vorverkauf für das Festival 2026 begonnen. Die Geschäftsführung der neu gegründeten POPMODERN Juicy Beats GmbH - künftig Veranstalter von Juicy Beats - besteht aus Carsten Helmich, Gründer und Geschäftsführer von Juicy Beats, Benedikt Alder, Executive Vice President der DEAG für das Segment Festivals, und Oliver Vordemvenne, CEO I-Motion Events & Communication. Juicy Beats findet seit 1996 im Dortmunder Westfalenpark statt und gehört mit jährlich zehntausenden Besuchern zu den größten und bekanntesten Musikfestivals in Nordrhein-Westfalen. Das Festival vereint auf mehreren Bühnen ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Schwerpunkt auf Urban, Electronic Dance Music und Indie Pop. 2026 werden unter anderem Künstler wie Ikkimel, Filow und das DJ-Duo HBz bei Juicy Beats auftreten. In den vergangenen Jahren gehörten bereits große nationale Künstler wie Deichkind, Kraftklub, K.I.Z. und Tream zu den Headlinern. Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Carsten Helmich und seinem Team. Juicy Beats hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Musikfestivals in Deutschland entwickelt. Viele heute bekannte nationale Musikgrößen hatten bei Juicy Beats ihre ersten Auftritte. Es gelingt Juicy Beats immer wieder, den Sound von morgen schon heute auf die große Bühne zu bringen." Carsten Helmich, Geschäftsführer POPMODERN Juicy Beats GmbH: "Gemeinsam mit der DEAG werden wir Juicy Beats weiterentwickeln und in eine neue Ära führen. Unsere Wurzeln liegen im Ruhrgebiet. Wir kommen aus Dortmund - und hier wollen wir bleiben. Mit der DEAG an unserer Seite werden wir Besuchern auch in Zukunft unvergessliche Erlebnisse bieten." Die DEAG plant, weiterhin eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Europa zu spielen und ihr Wachstum sowohl organisch als auch durch M&A voranzutreiben. Im Rahmen dieser Strategie wird die DEAG weiterhin alle Möglichkeiten, auch die der Eigenkapitalfinanzierung, prüfen, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

