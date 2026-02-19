Der Einzelhändler Walmart hat am Donnerstag vor US-Börsenstart seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Dabei Schnitt der US-Einzelhändler leicht besser als erwartet ab. Als Haar in der Suppe erweist sich jedoch wie so oft der Ausblick. Im abgelaufenen Quartal erzielte Walmart einen Umsatz von 190,7 Milliarden Dollar und lag damit leicht über den von Analysten prognostizierten 190,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig fiel der Gewinn je Aktie mit 0,74 Dollar minimal höher aus als die erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär