Walmart steigert Umsatz und Gewinn deutlich, treibt das Online-Geschäft voran und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm über 30 Milliarden US-Dollar an.Der US-Handelsriese Walmart hat im vierten Quartal kräftig zugelegt und Umsatz wie Ergebnis deutlich gesteigert. Die Erlöse kletterten auf 190,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,6 Prozent entspricht beziehungsweise 4,9 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Noch dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis, das um 10,8 Prozent zulegte und bereinigt um 10,5 Prozent stieg. Der Gewinn je Aktie nach GAAP belief sich auf 0,53 US-Dollar, während der bereinigte Wert 0,74 US-Dollar erreichte.
