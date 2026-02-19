Die Aktie von Palantir ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Doch ein Analyst sieht in dieser Schwächephase eine Kaufchance und prognostiziert rund +44% Kurspotenzial: Analyst sehr optimistisch In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat Gregg Moskowitz, Analyst bei Mizuho, sich sehr optimistisch für die Aktien von Palantir geäußert. Er sprach davon, dass nach der deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen die Bewertung bei dem KI-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
