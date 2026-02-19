Wir sind bekennende GARP-Anhänger (Growth at a Reasonable Price). Nicht aus Prinzip, sondern aus Erfahrung. Wachstum ja - aber bitte nicht um jeden Preis. Wir haben in den letzten zwanzig Jahren genug Moden kommen und gehen sehen, von "New Economy" bis SPAC-Fieber. Am Ende blieb immer dieselbe Frage: Was bekommen wir für unser Risiko? Im Aktienbereich - Optionen lassen wir hier bewusst außen vor, das ist ein anderes Biest - suchen wir Wachstum, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de