Die neue Identität ist bewusst zweckorientiert - sie vereint Mitarbeitererfahrung, Kundenbindung und Geschäftsstrategie unter einem einzigen, einheitlichen Narrativ MUMBAI, Indien, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications , ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, der 300 der Fortune-500-Unternehmen betreut, hat heute unter dem Motto "Together, limitless" (Gemeinsam, grenzenlos) eine neue Markenidentität und globale Positionierung vorgestellt und damit einen weiteren Meilenstein in seiner 24-jährigen Unternehmensgeschichte gesetzt. Dies ist ein strategischer Meilenstein, der darauf abzielt, die differenzierte Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die langfristige Dynamik zu unterstreichen und die Führungsposition des Unternehmens im neuen Zeitalter der Intelligenz zu festigen. "Together, limitless" drückt die Überzeugung des Unternehmens aus, dass der größte Fortschritt erzielt wird, wenn Fachwissen, Plattformen und Partnerschaften zusammenkommen, um Ergebnisse zu erzielen, die über traditionelle Grenzen hinausgehen. "Unsere Kunden vertrauen uns aufgrund unseres fundierten Fachwissens und des Engagements, mit dem unsere Mitarbeiter jeden Tag ihre Arbeit verrichten", sagte A.S. Lakshminarayanan, MD & CEO von Tata Communications. "Diese Leidenschaft definiert, wer wir sind. Heute entwickeln wir uns zu einem stärker integrierten, zukunftsfähigen Unternehmen. "Together, limitless" spiegelt dieses neue Tata Communications wider - gegründet auf Vertrauen, angetrieben von Transformation und fokussiert darauf, unseren Kunden zu ermöglichen, mehr als je zuvor zu erreichen." Die neue Positionierung kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen ihre Arbeitsweise in zunehmend komplexen, hypervernetzten Ökosystemen grundlegend umgestalten und gleichzeitig steigende Erwartungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit, Sicherheit und Verantwortlichkeit erfüllen müssen. Für Tata Communications spiegelt dies seine eigene Transformation wider: Ausbau der globalen Präsenz, vertiefte Kundenpartnerschaften und eine stärkere Fokussierung auf langfristige Wertschöpfung. "Im Laufe der Jahre ist unsere Relevanz für Kunden parallel zu ihren Ambitionen gewachsen", sagte Lakshminarayanan. "Wir sind nun in eine neue Phase der Transformation eingetreten - die Stärkung unserer Fähigkeiten in den Bereichen Produkte, Vertrieb und Marketing sowie Betrieb. Unsere Digital Fabric hilft Unternehmen dabei, Komplexität zu vereinfachen und Innovationen zu beschleunigen. Unser neues Markenversprechen spiegelt unseren Ehrgeiz wider, eine größere Rolle auf dem Wachstumspfad unserer Kunden zu spielen." Im Kern definiert "Together, limitless" die Art und Weise, wie Tata Communications mit Kunden, Partnern und Aktionären zusammenarbeitet. Unternehmen agieren heute in einem Umfeld wachsender Komplexität - mit expandierenden Technologie-Stacks, beschleunigten Innovationszyklen und steigenden Erwartungen in Bezug auf Ausfallsicherheit, Sicherheit und Geschwindigkeit. Durch intensives Zuhören hat Tata Communications eine entscheidende Spannung identifiziert: zu viel Lärm in der Technologielandschaft und ein wachsender Bedarf an Klarheit, Integration und vertrauensvollen Partnerschaften. "'Together, limitless" ist nicht nur ein Slogan - wir bringen endlich in Worte, woran wir glauben und wie wir seit Jahren arbeiten", erklärte Sumeet Walia, Executive Vice President & Chief Business Officer bei Tata Communications. "Unsere Kunden kommen mit großen Ambitionen zu uns: Sie wollen schneller wachsen, intelligenter arbeiten und global konkurrieren. Sie suchen nach Klarheit, Vertrauen und Partnern, denen sie vertrauen können. 'Together, limitless' ist unser Versprechen, Seite an Seite mit unseren Kunden zu arbeiten, unsere Plattformen, unser Fachwissen und unsere Mitarbeiter mit ihrer Vision zu verbinden und uns keine Grenzen zu setzen." Mit der Markteinführung startet Tata Communications auch seine erste Fernseh- und Digitalkampagne , die in Zusammenarbeit mit McCann entwickelt wurde. Die Kampagne spiegelt die moderne Technologieumgebung wider - geschäftig, laut und überfüllt -, bevor sie die Ruhe, Klarheit und Dynamik offenbart, die durch eine durchdachte Orchestrierung entstehen. "Unternehmen brauchen heute nicht mehr Technologie, sondern eine bessere Integration", sagte Stephen Meade, Executive Vice President - Corporate und B2B, McCann. "Diese Kampagne stärkt Tata Communications als Partner, der Klarheit in die Komplexität bringt und Unternehmen dabei hilft, das wahre Potenzial der Technologie auszuschöpfen." Um den Markenfilm zu sehen, besuchen Sie unsere Website https://www.tatacommunications.com/ Informationen zu Tata Communications Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren. Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.



