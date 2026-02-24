EQS-News: Tata Communications / Schlagwort(e): Produkteinführung

Das KI-Betriebssystem der Enterprise-Klasse vereinheitlicht Kontext, Orchestrierung und Ausführung und hilft gesteuerten KI-Mitarbeitern, reale Aufgaben autonom und in großem Maßstab zu erledigen

AI OS mit Voice AI, um natürliche Sprache-zu-Sprache-Interaktionen mit extrem geringer Latenzzeit zu ermöglichen, sodass KI-Mitarbeiter zuhören, Gefühle interpretieren, argumentieren und in Echtzeit reagieren können

Live-Implementierungen in den Bereichen Telekommunikation, Luftfahrt, Hotel- und Gaststättengewerbe und anderen Unternehmensbereichen liefern bereits zu 30 bis 40 % autonome Lösungen mit umfassender Governance und Auditierbarkeit MUMBAI, Indien, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Commotion Inc., das führende KI-native Unternehmens-Startup, das von Tata Communications unterstützt wird, hat heute ein neues KI-Betriebssystem (AI OS) vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurde. Die Plattform nutzt die offenen Modelle von NVIDIA Nemotron und die Bibliothek NVIDIA Riva für erweiterte Sprachfunktionen. Sie wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, KI von der Pilotphase in die Produktion zu überführen und Geschäftsaufgaben autonom zu erledigen, unterstützt durch eine starke Governance und messbare Ergebnisse. Gemeinsam befähigen sie Unternehmen, über Erkenntnisse hinauszugehen und intelligente Maßnahmen in großem Maßstab umzusetzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die Erkenntnisse generieren, aber dennoch auf manuelle Arbeit angewiesen sind, führt AI OS von Commotion Unternehmensdaten zusammen, koordiniert Entscheidungen systemübergreifend und ermöglicht es KI-Mitarbeitern, End-to-End-Aufgaben wie die Bearbeitung von Kundendienstanrufen, die Lösung von Netzwerkproblemen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses auszuführen. Den Unternehmen mangelt es nicht an KI-Tools. Es mangelt ihnen an KI, die Aufgaben tatsächlich erledigen kann. Der Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen befindet sich noch im Anfangsstadium, da viele Unternehmen heute mehrere Copiloten und KI-Anwendungen einsetzen, die nicht miteinander kommunizieren. Dies bedeutet, dass Daten in Silos gespeichert sind und Maßnahmen nicht nachverfolgt werden können. Und Führungskräfte zögern, KI in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen, weil es keine einheitliche Kontrolle, Sichtbarkeit oder Steuerung gibt. Das sind die Lücken, die Commotion schließt. "Das Urteil der Unternehmen ist klar: Ohne ein System, das den Kontext vereinheitlicht, bleibt die KI eine Ansammlung von Experimenten. Unsere Herausforderung als Branche ist nicht der Mangel an Modellen oder Daten, sondern die Tatsache, dass alles nicht miteinander verbunden ist", sagt Murali Swaminathan, CEO bei Commotion. "Unternehmen haben KI, die Fragen beantworten kann, aber keine KI, die handeln kann. Wir haben ein Betriebssystem entwickelt, das der KI den gemeinsamen Kontext und die Orchestrierung liefert, die sie benötigt, um von der Empfehlung zur Ausführung zu gelangen." Commotion arbeitet eng mit NVIDIA zusammen, um die erweiterten Modellfunktionen von NVIDIA Nemotron in reale Unternehmensumgebungen zu bringen. Diese Fähigkeiten werden mit der eigenen Kontext- und Orchestrierungsschicht von Commotion kombiniert, in der KI-Mitarbeiter diesen Kontext verstehen, Entscheidungen treffen und Aufgaben systemübergreifend schnell und zuverlässig ausführen können. AI OS von Commotion bietet Unternehmen einen praktischen Weg zu operativer KI mit unmittelbaren und messbaren Vorteilen: Eine KI, die Aufgaben ausführt und nicht nur Vorschläge unterbreitet.

Ganzheitliche Sicht auf Systeme, Daten und KI-Aktionen.

Schnellere Kundeninteraktionen durch Echtzeitsprache und Argumentation.

Stärkere Steuerung und Nachvollziehbarkeit jeder KI-Entscheidung.

Vereinfachte Abläufe, indem KI die Koordination zwischen Tools und Teams übernimmt.

Skalierbarer Einsatz in verschiedenen Regionen, Sprachen und Geschäftsbereichen. Die Plattform basiert auf der proprietären Context Engineering Layer von Commotion, die Unternehmensdaten und -aktivitäten kontinuierlich in ein gemeinsames Verständnis überträgt. Dieses Verständnis wird von KI-Mitarbeitern genutzt, um verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Die Grundlage wird durch eine strategische Investition von Tata Communications weiter gestärkt. Deren sichere globale digitale Infrastruktur schafft die Voraussetzungen dafür, dass Commotion zuverlässig produktionsreife KI in verschiedenen Märkten wie Indien und anderen Wachstumsregionen bereitstellen kann. Diese Kombination aus der Flexibilität eines Start-ups, dem Vertrauen in Tata Communications und den KI-Innovationen von NVIDIA schafft eine leistungsstarke Grundlage für Unternehmen, die KI mit Zuversicht skalieren möchten. "Diese Zusammenarbeit führt modernste KI, Unternehmensvertrauen und praktische Umsetzung zusammen", so A.S. Lakshminarayanan, Managing Director und CEO, Tata Communications. "Commotion löst ein Problem, mit dem jedes Unternehmen konfrontiert ist: den Übergang von faszinierenden Demos zu geschäftskritischen Anwendungen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Mission in Indien und rund um die Welt zu sein." Die ersten Kooperationen zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse: Ein weltweit tätiger Telekommunikationsanbieter löst mehr als 40 % der Betriebsprobleme selbstständig und reduziert die Lösungszeit um 35 %.

Eine internationale Fluggesellschaft geht davon aus, dass KI im ersten Jahr 30 % der eingehenden Kundenanrufe bearbeiten wird.

Eine globale Hotelgruppe möchte durch eine KI-gestützte Guest-Engagement-Initiative Direktbuchungen und Upselling steigern.

Ein indischer Automobilhersteller modernisiert sein globales Contact Center und erzielt einen um 50 % höheren ROI bei 30 % niedrigeren Kosten pro Anruf und 60 % weniger Anrufen durch elastische Skalierung in Spitzenzeiten. "Unternehmen brauchen heute eine KI, die nicht nur Daten analysiert, sondern auch in großem Umfang verantwortungsvoll handeln kann", betont Vishal Dhupar, Managing Director, Asia South, NVIDIA. "AI OS von Commotion, das auf unseren NVIDIA Nemotron Reasoning-Modellen basiert, hilft KI-Mitarbeitern, den Kontext zu verstehen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben in verschiedenen Branchen auszuführen - von der Telekommunikation bis zur Luftfahrt." Die Ankündigung steht auch im Einklang mit der KI-Vision der indischen Regierung. Commotion, Tata Communications und NVIDIA kooperieren mit dem Ziel, indischen Unternehmen bei der Implementierung einer KI zu helfen, die sprach-, standort- und infrastrukturübergreifend funktioniert. Im Rahmen dieser Initiative positioniert Commotion KI nicht nur als Werkzeug zur Unterstützung der Mitarbeiter, sondern als geregelte, zuverlässige digitale Arbeitskraft, die Unternehmen dabei unterstützt, schneller, intelligenter und effizienter als je zuvor zu arbeiten. Die AI OS- und Voice AI-Lösungen von Commotion sind jetzt auch für Unternehmenskunden verfügbar. Kontaktieren Sie uns unter info@gocommotion.com . Informationen zu Commotion Commotion ist eine KI-native Enterprise-Plattform, die KI von der reinen Interaktion in konkretes Handeln überführt. Commotion basiert auf einem einheitlichen Kontextgraphen und einer Omnichannel-Orchestrierungsebene. Das System ermöglicht Unternehmen, autonome KI-Mitarbeiter einzusetzen, die den Kontext verstehen, in Echtzeit Schlussfolgerungen ziehen und Aufgaben im Kundenkontakt und betriebsintern sicher ausführen. Commotion unterstützt Unternehmen beim Übergang von KI-Experimenten zu produktionsgerechter Automatisierung in globalem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.gocommotion.com . Informationen zu Tata Communications Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kooperations- und Connected-Lösungen, Core- sowie Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zur Kundschaft und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com . Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Prognosen betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien sowie Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste. Auch das Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications sowie im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren. Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind auf der Website: www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. © 2026 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten. TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/Tata_Communications_Logo.jpg

