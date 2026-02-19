Mehr als 50 Unternehmen aus der Netz- und Speicherbranche haben in den vergangenen Monaten hauptsächlich über die vier Themenfelder Netzanschlussanfragen, flexible Netzanschlussvereinbarungen, Speichernetzentgelte und Co-Location diskutiert. Mit einem Diskussionspapier adressieren sie nun die Herausforderungen und Lösungen vornehmlich an die Politik und Regulierungsbehörden. Im August 2025 entstand das "Kooperationsforum Großbatteriespeicher" unter dem Dach der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE). Es war getrieben von den vielen Unsicherheiten und Herausforderungen, die sich die Speicherbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
