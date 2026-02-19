Neuenburg / Seewen SZ - Das Technologie-Innovationszentrum CSEM ist jetzt auch im Kanton Schwyz präsent. Der neue Standort in Seewen wurde am 18. Februar offiziell eröffnet. Dort liegt der Fokus auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik. Das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik, kurz CSEM, hat sich nun auch im Kanton Schwyz angesiedelt. Der neue Forschungs- und Entwicklungsstandort an der Bahnhofstrasse 92 in Seewen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
