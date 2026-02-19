New York - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.479 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Minus bei 6.867 Zählern. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
