Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat vier neue börsengehandelte Fonds (ETFs) aufgelegt, die in Aktien, Anleihen und Gold investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitgeteilt. Die unter der ETF-Marke Xtrackers firmierenden Vehikel würden jeweils einen unterschiedlich hohen Aktienanteil aufweisen. Die Quoten würden sich auf 20, 40, 60 sowie 80 Prozent beziffern. Der Rest entfalle jeweils auf die Anlageklassen Renten und Gold. Der Anteil des Edelmetalls sei mit 5 Prozent festgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de