Zürich - Die Schweiz wird 2027 Gastgeberin des nächsten Global AI Summit in Genf sein. Dies gab Bundespräsident Guy Parmelin, heute in Neu-Delhi auf dem AI Impact Summit in Anwesenheit des indischen Premierministers Narendra Modi bekannt. Dieser Entscheid stärkt die Position der Schweiz, im globalen Dialog über KI eine führende Rolle einzunehmen. Der AI Summit bietet die Gelegenheit, die Schweiz als modernen und erstklassigen Gastgeberstaat für KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
