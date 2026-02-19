Der Aktienkurs von Booking Holdings gerät am Donnerstag unter Druck



Werbung







Trotz positiver Quartalszahlen konnte der Aktienkurs von Booking nicht glänzen.



Am Mittwoch warteten die Anleger gespannt auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 von Booking Holdings. Mit einem Gewinn je Aktie von 48,80 US-Dollar und einem Nettogewinn von rund 1,42 Milliarden US-Dollar legte das Unternehmen ein starkes Ergebnis vor. Der Nettogewinn stieg damit im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 34 Prozent. Auch der Umsatz legte deutlich zu und erhöhte sich im Jahresvergleich um etwa 16 Prozent auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Das am Mittwoch erreichte Tageshoch von rund 4.300 US-Dollar erwies sich als nicht nachhaltig. Am Donnerstagnachmittag gab der Aktienkurs zeitweise um mehr als 8 Prozent nach und fiel auf etwa 3.900 US-Dollar.









Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













