Die US-Börsen tendieren am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Ein wahrscheinlich werdender Angriff der USA auf den Iran sorgt für Zurückhaltung an den Märkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verliert derzeit 0,6 Prozent auf 49.370,66 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gibt 0,4 Prozent nach auf 6.851,83 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnet ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.770,28 Zähler.Stärkste Werte im Dow Jones sind Verizon mit plus 1,5 Prozent, Chevron und Procter & Gamble ...Den vollständigen Artikel lesen ...
