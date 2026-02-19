© Foto: UnsplashChinas Elektrofahrzeuge holen nun in Bezug auf Kosten, Reichweite und Ladezeiten mit traditionellen Fahrzeugen auf. Warum dies den Markt für immer verändern könnte und wie chinesische Unternehmen davon profitieren.In ihrer neuesten Analyse untersucht die UBS Bank Batteriezellen von CATL, Tesla und General Motors (GM)/LG Energy Solution (Ultium), um die rasanten Entwicklungen in der Elektrofahrzeugindustrie besser zu verstehen. Ultium Cells LLC ist ein Joint Venture zwischen GM und LG Energy Solution, um NCMA-Pouch-Batteriezellen für GM-Elektrofahrzeuge in den USA zu produzieren. Ergebnisse deuten auf entscheidenden Wendepunkt hin Elektrofahrzeuge erreichen nun die "dreifache Parität". Sie …Den vollständigen Artikel lesen
