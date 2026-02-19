Die Walmart-Aktie befindet sich in einem kräftigen Aufwärtstrend und hat allein in diesem Jahr schon fast -16% zulegen können. Damit gehört der Wert zu den Top Performern im Dow Jones. Nun hat der US-Einzelhandelsriese frische Zahlen vorgelegt. Geben sie der Aktie weiteren Auftrieb? Erwartungen übertroffen Für das abgelaufene Quartal meldete das Unternehmen ein Umsatzplus von 5,6% auf 190,66 Milliarden US$, was minimal über den Erwartungen liegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de