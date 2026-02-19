Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach vier Tagen mit Kursgewinnen am Donnerstag eine Pause eingelegt. Ängste vor einem Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran sorgten für Verunsicherung bei den Investoren. So zitierte der US-Sender CBS News informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Donald Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Der US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab