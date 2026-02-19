Erfolg an der Börse erfordert eine Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil passt. Standardlösungen helfen selten; reflektieren Sie Ihre Anforderungen und richten Sie die Strategie danach aus. Entwickeln Sie eigene Ansätze, testen Sie diese und bleiben Sie diszipliniert - so passen Sie Ihre Methode kontinuierlich an. Nutzen Sie technische und fundamentale Analysen für ein solides Fundament. Börsenerfolg basiert auf individueller Planung, ...

