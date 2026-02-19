Ein Leitfaden für verantwortungsvollen und erfolgreichen Handel mit HebelproduktenHebel-Zertifikate gewinnen bei Privatanlegern zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es, mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz an den Bewegungen unterschiedlichster Märkte teilzuhaben. Richtig eingesetzt, können Hebelprodukte das eigene Portfolio gezielt verstärken und neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Dennoch ist ein verantwortungsbewusster Umgang ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.