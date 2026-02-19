Wie individuelle Strategien und präzises Handeln an der Börse über Erfolg oder Misserfolg entscheidenDie Kunst des Investierens besteht längst nicht nur darin, die "richtigen" Aktien auszuwählen - entscheidend ist oft auch der perfekte Moment zum Einstieg. Während manche Experten behaupten, dass der Einstiegskurs vor allem beim kurzfristigen Handel eine untergeordnete Rolle spielt, zeigt die Erfahrung vieler Anleger das Gegenteil: Der richtige Zeitpunkt ...

