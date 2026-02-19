New York - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,54 Prozent auf 49.395,16 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.861,89 Zähler. US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab