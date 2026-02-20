Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 879189 | ISIN: AU000000QBE9 | Ticker-Symbol: QBE
Frankfurt
19.02.26 | 17:15
11,900 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P/ASX 50
1-Jahres-Chart
QBE INSURANCE GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,90012,10019.02.
11,90012,10019.02.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
QBE INSURANCE
QBE INSURANCE GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
QBE INSURANCE GROUP LIMITED11,9000,00 %
SWISS RE AG140,80+0,11 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.