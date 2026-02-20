EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
20. Februar 2026
Geschäftsbericht der BB Biotech AG per 31. Dezember 2025
BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
Die BB Biotech AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält neben den geprüften konsolidierten Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zur Positionierung von BB Biotech AG, den abgedeckten Investmentthemen und den Portfoliopositionen.
Im Jahr 2025 erzielte die Aktie von BB Biotech AG eine Gesamtrendite von +34.2% in CHF, +37.0% in EUR und +53.7% in USD (einschliesslich der im März 2025 ausbezahlten Dividende von CHF 1.80). Die NAV-Performance belief sich auf +26.5% in CHF, +27.8% in EUR und +44.8% in USD. BB Biotech erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Reingewinn von CHF 578 Mio., gegenüber CHF 76 Mio. im Jahr 2024.
Wie bereits am 23. Januar 2026 angekündigt, wird BB Biotech AG an der kommenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 2.25 pro Aktie beantragen, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2025 entspricht. Damit wird die bestehende Ausschüttungspolitik weitergeführt.
Der Geschäftsbericht 2025 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.ch/report-2025 verfügbar.
Für weitere Informationen:
Head BB Biotech Team
Head Investor Relations
Media Relations
Unternehmensprofil
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
