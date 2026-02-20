Schaffhausen - Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech bestätigt am Freitag die früher auf provisorischer Basis publizierten Gewinnzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen weist einen Gewinn von 578 Millionen Franken aus, nach einem Überschuss von 76 Millionen das Jahr davor. Hierzu steuerte alleine das vierte Quartal 472 Millionen bei. Im letzten Jahresviertel habe BB Biotech das Portfolio aktiv verwaltet, hiess es im nun publizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
