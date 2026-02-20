Cambridge - Luis Fernando Velásquez-García und sein Team vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben einen Drucker entwickelt, der die für Elektromotoren unterschiedlichen Werkstoffe in die entsprechende Form bringt. Die Forscher haben als erstes einen kompletten Linearmotor hergestellt, für den magnetische, elektrisch leitende Materialien wie Kupfer und Stahl erforderlich sind. Antrieb für Robotik und Industrie«Wir glauben, dass mit dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab