Nvidia spricht laut Medienberichten über bis zu 30 Milliarden US-Dollar für OpenAI - bei einer Bewertung von 730 Milliarden US-Dollar. Der Deal wäre getrennt vom 100-Milliarden-Infrastrukturpaket. Was steckt dahinter?Der nächste KI-Knaller könnte derzeit hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Laut CNBC führt Nvidia Gespräche, um sich mit bis zu 30 Milliarden US-Dollar an OpenAI zu beteiligen. In der laufenden Finanzierungsrunde würde das KI-Unternehmen dem Bericht zufolge mit rund 730 Milliarden US-Dollar bewertet werden - eine Größenordnung, die selbst für das Silicon Valley außergewöhnlich ist. Brisantes Detail: Dieses mögliche Investment steht laut einer mit den Gesprächen …Den vollständigen Artikel lesen
