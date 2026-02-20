HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke nach "soliden Jahres-Eckdaten" von 68 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie eine Beschleunigung im vierten Quartal und passte daraufhin ihre Schätzungen an. Es herrsche vorsichtiger Optimismus auf den meisten der wichtigsten Endmärkte und die solide Profitabilität sei wichtig, um konjunkturelle Abschwünge bewältigen zu können. Sie verschob außerdem den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000





© 2026 dpa-AFX-Analyser