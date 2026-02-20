Dank eines ausgezeichneten Schluss-Quartals hat Jost Werke seine Jahresziele erreicht oder sogar übertroffen. Dies sorgte am gestrigen Donnerstag, aber auch im frühen Freitagshandel, für deutliche Kursgewinne bei der Jost-Aktie (JST400). Dadurch gelang es dem Papier zudem den langfristigen Widerstand im Bereich von 55,00 Euro klar zu übertreffen. Auf diesen Widerstand bei 55,00 Euro hatten wir sowohl im Juli [HIER klicken] als auch zuletzt im Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
