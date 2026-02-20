In einer Kooperation mit Stadtwerken will Enpal die Planung, Installation und langfristige Wartung von Wärmepumpen im Einfamilienhaussegment übernehmen. Das neue Angebot nutzen bereits mehrere Stadtwerke, darunter die Stadtwerke Springe in Niedersachsen. Enpal, Anbieter von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen, will Städte und Gemeinden bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung unterstützen. Während Kommunen den Ausbau zentraler Fernwärmenetze vorantreiben, will das Unternehmen als langfristiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
