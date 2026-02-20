DJ Neuer Diageo-CEO plant Management-Umbau - Zeitung
DOW JONES--Der neue Diageo-CEO Dave Lewis plant nach Informationen der Financial Times (FT) den Austausch mehrerer Mitglieder seines 14-köpfigen Führungsteams. Mit Bekanntgabe der Zwischenergebnisse in der nächsten Woche würden zwar noch keine Veränderungen angekündigt, Lewis wolle aber schnell Pläne zu einer Umstrukturierung des britischen Spirituosenherstellers auf den Weg bringen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Diageo habe der Zeitung keine Stellungnahme geben wollen, schreibt die FT.
