Airbus hat mit seinen Zahlen, die am Donnerstagmorgen veröffentlich wurde, ein gemischtes Bild geliefert - und die Börse reagierte verschnupft. Zwar lagen die Gewinne für 2025 über den Erwartungen, doch der verhaltene Ausblick auf die Auslieferungen 2026 sorgt für Gegenwind. Die Aktie sackte am Donnerstag um fast sieben Prozent ab und notiert seit Jahresbeginn im Minus. Nun haben sich erste Analysten zu Airbus zu Wort gemeldet. DER AKTIONÄR verrät die neuesten Einschätzungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär