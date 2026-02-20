EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

EDAG Group bringt Artificial Intelligence (AI) und Industrial Metaverse in die Industrie



20.02.2026 / 09:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EDAG Engineering Group AG: Mit der EDAG Industrial-Metaverse-Plattform metys und integriertem AI-Factory-Ansatz zu einer optimierten Entwicklung und Produktion





Fulda, 20.02.2026 - Mit ihrer Industrial-Metaverse-Plattform metys und dem integrierten AI-Factory-Ansatz bietet die EDAG Group eine strukturierte industrielle Umgebung, in der Daten, Prozesse und Menschen, ergänzt durch AI-Modelle, systematisch zusammenwirken - eingebettet in die bestehenden IT- und Systemlandschaften ihrer Kunden. Die langjährige Expertise in der Produkt- und Produktionsentwicklung ermöglicht EDAG einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem sich das Unternehmen als digitaler Integrator positioniert, der technologische Innovation ganzheitlich von der Idee bis zur Umsetzung in Entwicklung und Produktion nutzbar macht.



Ziel ist es, Industrieunternehmen einen skalierbaren und praxisnahen Zugang zu Künstlicher Intelligenz zu eröffnen und sie dabei zu unterstützen, Effizienz- und Kostendruck insbesondere in Automotive, Defence und Maschinenbau entgegenzuwirken sowie den notwendigen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Unter anderem auf Basis von NVIDIA AI-Infrastruktur und der Integration von Omniverse Bibliotheken und dem Open-Source-Robotik-Simulationsframework Isaac Sim entstehen in metys leistungsfähige Digital-Twin- und Physical-AI-Anwendungen für Robotik und industrielle Prozesse.



Mit der Kombination aus EDAG Engineering-Kompetenz und NVIDIA-Technologien adressiert EDAG gezielt typische Hürden an Schnittstellen zwischen Entwicklung, IT und Produktion. Viele Unternehmen scheitern bei der Einführung von AI-gestützten Lösungen nicht an fehlenden Ideen, sondern an fragmentierten Daten, inkompatiblen Tools sowie an fehlenden interdisziplinären, strukturierten Ansätzen und Prozessen. Genau hier setzt die EDAG Group an: Mit einer durchgängigen digitalen Arbeitsumgebung wird der industrielle Wertschöpfungsprozess in einem gemeinsamen Kontext zusammengeführt. Das schafft Transparenz, beschleunigt Entscheidungen und erhöht die Umsetzungssicherheit komplexer Industrieprojekte.



Strukturierter Einstieg statt AI-Experiment

Einen Einstieg zur Ermittlung des unternehmensspezifischen Reifegrads bietet EDAG bestehenden und potenziellen Kunden anhand eines AI-Readiness-Checks. Dabei wird zunächst der digitale Reifegrad entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses analysiert: von Datenverfügbarkeit und Organisation bis zur IT-Landschaft. Darauf aufbauend entwickelt EDAG eine klare Umsetzungs-Roadmap mit priorisierten Use Cases und Wirtschaftlichkeitsbewertung. Referenzarchitekturen und Best-Practices fließen direkt in den AI-Readiness-Check und die Umsetzungs-Roadmaps ein, sodass Kunden frühzeitig erkennen, welche Komponenten -von Hardware über Software bis zu Prozessen- optimal zu ihrem Zielbild passen.



metys als Knotenpunkt

Als zentrale Integrations- und Kollaborationsumgebung mit AI-Funktionalitäten verknüpft die EDAG Industrial-Metaverse-Plattform metys Entwicklungsdaten, 3D-Modelle und Projektinformationen und macht komplexe Zusammenhänge für den Menschen visuell verständlich. Die Plattform ist modular aufgebaut und flexibel betreibbar: On-Premise, oder in einer (Sovereign-)Cloud. Bestehende Systeme wie CAD, PLM, ERP oder IoT-Lösungen werden dabei intelligent angebunden. Die Plattform lässt sich je nach Bedarf als lizenzierte SaaS-/PaaS-Lösung in die eigene Systemlandschaft einbinden oder im Zuge von EDAG-Entwicklungsprojekten nutzen. Gerade im Projektgeschäft beschleunigt sie Entscheidungsprozesse deutlich, indem Entwicklungsstände, Alternativen und Risiken frühzeitig transparent bewertet werden können.



Von virtuellen Modellen zur realen Wirkung: Physical AI

Mit dem Ansatz der Physical AI überträgt EDAG AI-Elemente aus der virtuellen Welt schließlich in die reale Produktion - etwa in der Automatisierung und Robotik. Digitale Zwillinge von Produkten und Fabriken ermöglichen es, Prozesse und Anlagen zunächst virtuell zu entwickeln und zu testen, bevor sie physisch umgesetzt werden. Der Mehrwert liegt im sicheren Sim-to-Real-Transfer: Virtuelle Modelle werden mit jahrzehntelanger Engineering-Erfahrung kombiniert, sodass Lösungen auch unter realen physikalischen Bedingungen funktionieren. Der Einsatz von Physical AI in der Robotik und Reinforcement Learning eröffnet neue Möglichkeiten der Automatisierung, die bislang weder prozesssicher noch wirtschaftlich realisierbar waren.



In neuen Smart Factories (Greenfield) lassen sich so Markteinführungszeiten deutlich verkürzen und die Anlageneffizienz spürbar steigern; auch in bestehenden Werken (Brownfield) sind deutliche Effizienzgewinne umsetzbar.



EDAG begleitet mit dem systematischen Aufbau eines Ökosystems aus AI-Factory-Ansatz, Industrial Metaverse und Physical AI Industrieunternehmen langfristig durch ihre digitale Transformation. Das Unternehmen senkt so die Einstiegshürde in industrielle AI-Anwendungen, verkürzt Iterationen in Entwicklung und Produktion und macht den Weg ins Industrial Metaverse pragmatisch und skalierbar. Aktuelle Projekte zeigen: Der Ansatz findet Akzeptanz im Markt und bildet die Grundlage für nachhaltige Kundenbeziehungen und wachsende Projektvolumina.



EDAG demonstriert auf den Industry Solutions Days in Fulda vom 04.-07. Mai 2026, wie das Industrial Metaverse von der ersten Idee bis zur produktiven Anwendung nahtlos digitale Zwillinge und weitere Daten zusammenführt.









Über die EDAG Group



Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister der Mobilitätsindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions und verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends.



Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten realisiert die EDAG Group in ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten Projekte für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen u.a. Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices. Mit über 55 Jahren Erfahrung im Engineering deckt die EDAG Group mit dem ihr eigenen 360-Grad-Entwicklungsansatz das gesamte Spektrum moderner Mobilität ab und vereint dabei innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte. Die EDAG Group entwickelt industrieübergreifend Produkte und Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse optimal berücksichtigen und ganzheitlich vernetzen. Innovative Strategien, Datenvernetzung und eine digitale Infrastruktur rückt das Unternehmen auch in den Mittelpunkt seiner branchenübergreifenden Entwicklungslösungen, etwa für den öffentlichen Sektor. Der interdisziplinäre Ansatz und ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen Kundenstamm aus weltweit führenden Unternehmen.



Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 822 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: http://www.edag.com



Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.com

www.edag.com Investor Relations Christian Schütze

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 360

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

www.ir.edag.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.





20.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News