EDAG ist ein führender unabhängiger Anbieter von Ingenieurdienstleistungen mit starken Wurzeln in der Automobilindustrie und einer wachsenden Präsenz in den Verteidigungs- und Industriebereichen, wo die Automobilexpertise einen entscheidenden Vorteil darstellt. Das Geschäft erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus von Fahrzeugen, wobei die Forschungs- und Entwicklungsprogramme (R&D) der Automobil-OEMs die Hauptquelle für Projektaufträge darstellen. Die Abhängigkeit von europäischen OEMs, wobei EDAG nahezu alle großen Akteure abdeckt, wird durch starke Kundenbeziehungen und nachgewiesene Expertise gemildert, während das langfristige Wachstum durch Elektrifizierung, Softwareintegration und Automatisierung unterstützt wird. Ein erwarteter erneuter Zyklus der R&D-Ausgaben durch europäische OEMs, kombiniert mit Diversifizierung, wie etwa in die wachsende Verteidigungsindustrie, Kapazitätsverlagerungen ins Ausland und Umstrukturierungen der Belegschaft, unterstützt die mittelfristige Perspektive. Darüber hinaus bietet die Aktie, die historisch betrachtet mit einem breiten Abschlag gehandelt wird, erhebliches Aufwärtspotenzial, sobald der negative R&D-Zyklus in der Automobilindustrie, wie es immer der Fall war, wieder dreht. Wir initiieren mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 6,50 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 69 % impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag





© 2026 mwb research