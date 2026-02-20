Netzanschlusskapazitäten als knappe Ressource: Das geleakte "Netzpaket" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie enthält kapazitätslimitierte Netzgebiete, einen Redispatchvorbehalt, digitalisierte sowie transparente Netzanschlussverfahren und eine Abkehr vom Windhundprinzip. Was könnte das Netzpaket für Netzbetreiber und Anschlusspetenten bedeuten? Welche Risiken entstehen für Finanzierung und Standortwahl? Wo liegen potenzielle Chancen? Der folgende Beitrag ordnet den Referentenentwurf ein und zeigt, worauf sich Akteure möglicherweise einstellen müssten. Anfang Februar 2026 wurde ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland