Berlin - Jeder vierte Deutsche unter 30 Jahren hat bereits eine Beziehung per SMS oder Messenger beendet. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Freitag veröffentlicht wurde. Insgesamt gaben 25 Prozent der 16- bis 29-Jährigen an, auf diese Weise Schluss gemacht zu haben, während der Anteil über alle Altersgruppen hinweg bei 13 Prozent lag.



Trotz der digitalen Möglichkeiten bleibt das persönliche Gespräch der häufigste Weg, eine Beziehung zu beenden. 60 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal im direkten Gespräch Schluss gemacht zu haben. Bei den jüngeren Befragten lag dieser Anteil jedoch nur bei 45 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen (66 Prozent) oder den 50- bis 59-Jährigen (67 Prozent) liegt der Anteil deutlich höher.



Neben dem persönlichen Gespräch und dem Messenger sind Telefonanrufe ebenfalls ein häufiger Weg, um Beziehungen zu beenden. Zwölf Prozent der Befragten nutzten dafür das Telefon. Andere digitale Kanäle spielen eine untergeordnete Rolle. Vier Prozent nennen soziale Netzwerke als Weg, Schluss zu machen, ebenfalls vier Prozent haben dies schon einmal per E-Mail getan. Und auch der klassische Brief ist nicht ganz verschwunden: Acht Prozent geben an, eine Beziehung schon einmal per Brief beendet zu haben. Und neun Prozent der Befragten gaben an, eine Beziehung durch "Ghosting", also einen plötzlichen Kontaktabbruch, beendet zu haben.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research online 1.449 Internetnutzer in Deutschland ab 16 Jahren. Die Befragung fand im Zeitraum von der dritten bis zur vierten Kalenderwoche 2026 statt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur