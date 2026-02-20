Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Goldman Sachs begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3299472467/ WKN A4EQTQ) im Emissionsvolumen von 2 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,142% erhalten. Die nächste Zinszahlung werde am 17.02.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 17.02.2039 terminiert. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Goldman Sachs habe bei Fitch ein A-Rating (Investment Grade).(Bonds weekly Ausgabe vom 19.02.2026) (20.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
