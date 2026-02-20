Wer wissen will, wie sich große institutionelle Investoren beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares positionieren, kommt an den sogenannten 13F-Meldungen nicht vorbei. In Q4 2025 gab es hochinteressante Bewegungen zu beobachten. Diese Berichte müssen in den USA von institutionellen Finanzinvestoren mit mehr als 100 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen quartalsweise bei der Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE