Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak bezeichnet die öffentlichen Debatten über eine europäische Atombombe als Angstmacherei. Es sei wenig verantwortungsvoll, wenn man "der Bevölkerung jetzt Angst macht durch immer neue Vorstöße, die für viele gar nicht nachvollziehbar sind", sagte er in einem Podcast des ARD-Hauptstadtstudios.



Damit geht der Grünen-Chef auf Distanz zu Ex-Außenminister Joschka Fischer, ebenfalls von den Grünen, der in einem Zeitungsinterview die atomare Aufrüstung Europas forderte. Aus Sicht von Banaszak ist es zwar richtig, wenn Bundeskanzler Merz mit den europäischen Partnern darüber spreche, ob Europa auch in dieser Form verteidigungsfähig sei. Diese Gespräche müssten aber hinter den Kulissen geführt werden, so der Grünen-Chef weiter.





