Der gestrige Donnerstag war ein rabenschwarzer Tag für den schwedischen Zahlungsdienstleister. Der Kurs sackte um -27% auf ein neues Allzeittief ab. Seit dem IPO im vergangenen September hat die Klarna-Aktie zwei Drittel ihres Wertes verloren. Werfen Anleger zu Recht ihre Aktien auf den Markt oder gibt es er hier die perfekte Kaufgelegenheit? Auf den ersten Blick Top Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen erst mal die gestern vorgestellten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de