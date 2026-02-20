© Foto: SOPA Images - Sipa USAGLP-1-Abnehmpräparate bringen neue Kunden in Beauty-Praxen - und setzen AbbVies Faltenmittel Juvéderm unter Druck. Die Analysten von Berenberg sehen zugleich neue Adipositas-Fantasie und raten zum Kauf der Aktie.Der Abnehmboom durch GLP-1-Medikamente verändert nicht nur den Pharmamarkt - er schwappt auch in die Ästhetik. Die Privatbank Berenberg sieht bei AbbVie eine Doppelchance: Einerseits könnte das Unternehmen in der Adipositas-Pipeline schneller vorankommen als viele Rivalen, weil langfristige Komorbiditätsstudien zunächst umgangen werden könnten. Andererseits steigt die Nachfrage nach Behandlungen gegen Haut- und Volumenverlust nach raschem Gewichtsverlust - ein Effekt, der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE