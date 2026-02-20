Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE Company Name: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.02.2026 Target price: €6.60 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.80 to EUR 6.60.



Abstract:

Valneva has published preliminary revenue and cash figures for 2025 and also given initial guidance for 2026. 2025 product sales at €157.9m (FBe: €155.1m; 2024: €163.3m) were towards the lower end of the midpoint of guidance (€155m-€170m) but 1.8% above our forecast. 2025 product sales were 2.8% below the prior year figure due to a 43.2% decrease in third party sales to €19.2m (2024: €33.2m). However, at constant exchange rates and excluding third party sales, product sales rose 9.0%. Third party sales fell ahead of the end-2025 expiry of Valneva's distribution agreement with Bavarian Nordic. The 2025 year-end cash figure of €109.7m was well above our forecast of €86m. This number suggests that the company's liquidity position will be more comfortable ahead of the expected autumn 2027 Lyme vaccine launch-related transition to positive free cashflow than we had previously modelled. The mid-point of 2026 product sales guidance of €145m-€160m is 3.4% below the 2025 number and 10.9% below our forecast. The wind-down of third-party sales is expected to outweigh further growth in sales of established commercial brands this year. However, management continue to expect the Lyme vaccine candidate (VLA15) phase 3 data before the end of June. Subject to approval, VLA15 will be launched in autumn 2027. We retain our Buy recommendation but lower the price target from €6.80 to €6.60 (upside: 44%) to reflect the reduction in our sales and earnings forecasts for the established commercial brands for 2026 and subsequent years. Our assumptions with regard to Valneva's most important value driver, VLA15, remain unchanged.





First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,80 auf EUR 6,60.



Zusammenfassung:

Valneva hat vorläufige Umsatz- und Cashflow-Zahlen für 2025 veröffentlicht und erste Prognosen für 2026 abgegeben. Der Produktumsatz für 2025 in Höhe von €157,9 Mio. (FBe: €155,1 Mio.; 2024: €163,3 Mio.) lag am unteren Ende der Prognosespanne (€155 Mio. bis €170 Mio.), aber 1,8% über unserer Prognose. Er blieb 2,8% hinter dem Vorjahreswert zurück, was auf einen Rückgang der Verkäufe an Dritte um 43,2% auf €19,2 Mio. (2024: €33,2 Mio.) zurückzuführen ist. Bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Verkäufe an Dritte stieg der Produktumsatz jedoch um 9,0%. Der Umsatz mit Dritten ging vor Ablauf der Vertriebsvereinbarung zwischen Valneva und Bavarian Nordic Ende 2025 zurück. Der Cash-Bestand zum Jahresende 2025 lag mit €109,7 Mio. deutlich über unserer Prognose von €86 Mio. Diese Zahl deutet darauf hin, dass die Liquiditätslage des Unternehmens vor dem für Herbst 2027 erwarteten Übergang zu einem positiven freien Cashflow im Zusammenhang mit der Einführung des Lyme-Impfstoffs komfortabler sein wird, als wir zuvor modelliert hatten. Der Mittelwert der Produktumsatzprognose für 2026 von €145 Mio. bis €160 Mio. liegt 3,4% unter dem Wert für 2025 und 10,9% unter unserer Prognose. Der Rückgang der Verkäufe an Dritte dürfte in diesem Jahr das weitere Wachstum der Verkäufe etablierter Handelsmarken überwiegen. Das Management rechnet jedoch weiterhin mit den Phase-3-Daten für den Lyme-Impfstoffkandidaten (VLA15) vor Ende Juni. Vorbehaltlich der Zulassung wird VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt kommen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das Kursziel von €6,80 auf €6,60 (Kurspotenzial: 44%), um die Senkung unserer Umsatzprognosen für die etablierten Handelsmarken für 2026 und die folgenden Jahre widerzuspiegeln. Unsere Annahmen hinsichtlich des wichtigsten Werttreibers von Valneva, VLA15, bleiben unverändert.



