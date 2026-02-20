Zürich - Rapidata, ein Unternehmen, das die KI-Entwicklung durch skalierbare, bedarfsgerechte Datenkennzeichnung über digitale Anzeigen beschleunigt, gab eine Startkapitalrunde in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von Canaan Partners und IA Ventures unter Beteiligung von Acequia Capital und BlueYard geleitet wird. Das Startup für KI-Infrastruktur und «Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)» befasst sich mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
