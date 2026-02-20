Ein neuer webbasierter Leitfaden soll Architekt:innen, Planer:innen und Projektentwicklern bei der Planung von bauwerkintegrierter Photovoltaik helfen. Er stellt 15 standardisierte BIPV-Lösungen vor, die technisch umsetzbar sind und alle normativen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllen. Ein neuer, webbasierter Leitfaden beschreibt 15 technisch, ökonomisch und architektonisch sinnvolle Lösungen für die Integration von Photovoltaik in Dächer und Fassaden. Die damit vorgelegten standardisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
