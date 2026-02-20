Datum der Anmeldung:
12.02.2026
Aktenzeichen:
B5-32/26
Unternehmen:
KPS Capital Partners / Chargeurs Films de Protection / Novacel / Walco / Novacel Performance Coatings (Anteilserwerb, Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Klebstoffauftragsmaschinen, Kraftpapier, Laminiermaschinen, Rollenschneider, Schutzfilme, Schutzfolien-Kaschieranlagen, Schutzfolien-Kaschieranlagen, Verarbeitungsfilme, technische Klebebänder
