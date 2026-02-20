In March bei Freiburg hat Werner Palm seine Photovoltaik-Anlage modernisiert. Die Vergrößerung des Batteriespeichers und die Nutzung eines dynamischen Stromtarifs sorgen für mehr Eigenverbrauch. Dabei blieben möglichst viele Komponenten der alten Anlage bestehen. Werner Palm betreibt in seinem Haus in der Gemeinde March bei Freiburg seit langem eine Photovoltaik-Anlage. Bisher konnte er 61 Prozent des Solarstroms direkt im Haushalt nutzen. Im Jahr 2025 hat er 1.359 kWh ins Netz eingespeist. Dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver