DAX Gewinner am Donnerstag: Rheinmetall Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Zum Xetra-Schluss am 19.02.2026 präsentierte sich der DAX uneinheitlich: 17 Aktien schlossen im Plus, während 23 Werte nachgaben. Damit blieb die Marktbreite insgesamt verhalten, einzelne Titel konnten jedoch erneut deutliche Akzente setzen.

Auf der Gewinnerliste standen erneut die stärksten DAX Gewinner im Fokus. Besonders auffällig war Rheinmetall, die Aktie legte um 2,61 Prozent zu. Ebenfalls gefragt waren Scout24 mit einem Plus von 1,46 Prozent sowie Hannover Rück, die um 1,18 Prozent zulegen konnte.

- Rheinmetall ISIN: DE0007030009 - WKN: 703000 - Ticker: RHM

Drei Key Takeaways - DAX heute

Rheinmetall bleibt stärkster DAX Gewinner: Die Aktie setzte ihre Gewinnserie fort und war erneut der Top-Performer, was die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Wert bestätigt.

Technisch wichtiger Kampf um die SMA200: Im Tageschart steht Rheinmetall direkt an der SMA200 - ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chancen auf einen Lauf Richtung Allzeithoch deutlich erhöhen.

Kurzfristige Prognose bleibt positiv: Der 4-Stunden-Chart hat sich klar aufgehellt, solange die Aktie über SMA50 und SMA200 bleibt, überwiegt das bullische Szenario mit Aufwärtsperspektive.

Auch Anleger, die eine Deutsche Telekom Prognose im Blick behalten, beobachten den DAX derzeit sehr genau: Gerade in einer Phase gemischter Kursentwicklung richten sich viele Marktteilnehmer verstärkt auf defensive Qualitätswerte und Dividendentitel wie die Deutsche Telekom, während zyklische und rüstungsnahe Werte wie Rheinmetall die kurzfristigen Gewinnerlisten dominieren.

DAX Gewinner am Donnerstag: Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie (RHM) war am Donnerstag erneut der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Per Xetra-Schluss gewann das Papier 4,93 Prozent und setzte damit seine positive Serie fort. Bereits am Vortag hatte Rheinmetall die Liste der Tagesgewinner angeführt.

Chartcheck Rheinmetall - Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bewegt sich Rheinmetall übergeordnet seit Mai 2025 in einer Seitwärtsbox. Zunächst pendelte die Aktie im Bereich der gleitenden Durchschnitte SMA20 (aktuell bei 1.693,41 EUR) und SMA50 (aktuell bei 1.697,86 EUR). Ab November kam zusätzlich die SMA200 (aktuell bei 1.735,62 EUR) als stabilisierende Unterstützung hinzu.

Im November fiel die Aktie zwischenzeitlich unter alle drei Durchschnittslinien, konnte sich im Handelsverlauf jedoch wieder erholen und zurücklaufen. Das Allzeithoch aus 2025 wurde dabei nicht mehr erreicht - zuvor drehte das Papier wieder nach unten....

