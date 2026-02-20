Tesla hat in seiner Fabrik in Texas das erste Cybercab gefertigt. Das zeigen veröffentlichte Fotos aus dem Werk. Die Serienproduktion soll im April anlaufen - das Robotaxi soll dabei ohne Lenkrad und Pedale auskommen.Elon Musk bestätigte den Produktionsstart und bekräftigte Teslas Kurs Richtung Robotaxis und humanoide Roboter. Das Cybercab wurde 2024 als zweisitziges Coupé vorgestellt und soll - anders als Waymo - ohne Lidar auskommen. Stattdessen setzt Tesla auf ein rein kamera-basiertes System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
