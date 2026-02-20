Airbus hat seine Zahlen für 2025 vorgelegt und zugleich einen ersten Ausblick auf 2026 präsentiert. Während die Quartalsergebnisse weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, sorgte insbesondere die Perspektive für das kommende Jahr für Ernüchterung am Markt. Die Aktie reagierte mit deutlichen Abschlägen und rutschte in eine kritische Phase.Prognose dämpft Erwartungen an Ertragskraft Auslöser der Kursverluste war weniger der Blick zurück als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
